Фото: Соцсети

Жителей Ростовской области предупреждают о резком ухудшении погодных условий в предстоящие выходные. Согласно прогнозам синоптиков, регион накроет волна арктического холода, сопровождающаяся шквалистым ветром, метелями, снегом и дождем. Непогода продержится как минимум до 16 декабря.Погода резко ухудшится 13-14 декабря. Ожидаются резкое понижение температуры и осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящего в снег.Особую опасность представляют:- Гололед и налипание мокрого снега на провода и деревья, особенно 13 декабря.- Метель, сопровождающаяся порывами ветра до 25 метров в секунду.- Сильное похолодание: днем - 0…+5 градусов, ночью - до -5 градусов, а в ночь на воскресенье - до -13 градусов!Сохранение сложных погодных условий ожидается 15-16 декабря. Местами по региону пройдут осадки в виде мокрого снега с дождем, возможны налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед и гололедица на дорогах. Ветер немного стихнет, но все еще будет достигать 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 0…-5 градусов, по северу и востоку - до -9 градусов, днем - до +1...-4 градусов.На реках начнется ледообразование! С 14 по 16 декабря ожидается начало ледообразования на малых реках Ростовской области, возможно появление заберегов и шугохода, а также первичных форм льда на мелководье в вершине Таганрогского залива.МЧС предупреждает о повышенной опасности! В связи с неблагоприятными погодными условиями возрастает вероятность возникновения аварийных ситуаций.