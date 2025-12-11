Ячмень компании-банкрота из Ростовской области выставили на торги за 18 миллионов рублей

Фото: Нейросеть

На аукцион выставлен ячмень, принадлежащий обанкротившейся фирме из Ростовской области, первоначальная стоимость которого составляет 18 миллионов рублей. Сведения о торгах опубликованы на онлайн-платформе "Банкрот-База".Общий вес предлагаемого к продаже ячменя – свыше 1 320 тонн. Следует подчеркнуть, что, согласно соглашению от 25 октября 2018 года, зерно складируется на территории Республики Татарстан.Зарегистрироваться для участия в аукционе можно до 15 декабря. Результаты торгов будут объявлены спустя три дня с момента завершения периода подачи заявок.Компания "Южный Центр Агрогрупп", деятельность которой была зарегистрирована в августе 2009 года в городе Батайске, специализировалась на вывозе аграрной продукции из Южного федерального округа. Юридическое лицо было объявлено несостоятельным в июле 2025 года.