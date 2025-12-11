- Мы привезли пострадавших в центр. Тех, кто не подавал признаков жизни, стали отогревать. Вдобавок им начали оказывать еще и первую помощь. К сожалению, 10 пациентов все равно погибли. Также у одной мышки оказался перелом крыла. Вторая останется спинальником, так как у нее травмирован позвоночник. Назначили им экстренные операции на 11 декабря, - рассказала ветеринар.

- Если вы обнаружили выпавшую летучую мышь зимой, нужно взять ее при помощи полотенца и положить в коробку. При этом делать это стоит аккуратно - малыш может быть травмирован и из-за этого начнет защищаться. Затем нужно отнести пострадавшую мышь в тепло и связаться со специалистами, чтобы отдать ее им, - заключила Ольга Жураковская.

Фото: Ольга Жураковская

Еще 10 летучих мышей погибли из-за падения с высотки в Ростове-на-Дону. О новых жертвах рассказала реабилитолог рукокрылых Ольга Жураковская из центр «Ночной дозор».Еще 8 декабря крылатые создания были обнаружены в доме на улице Добровольского, 24. На сегодняшний день в здании проводится капремонт фасада. Во время снятия старой обшивки с балконов, находящиеся там летучие мыши упали вниз. По итогу из 18 малышей не выжили 11.Через два дня с момента ЧП, 10 декабря, поступило сообщение о новом происшествии. В этот раз с высоты упали 29 мышей. Строители собрали малышей в ведро и связались с Ольгой.К сожалению, падение летучих мышей в зимний период в городах неминуемо. В поисках теплого места для спячки малютки выбирают дома людей. В основном прячутся под обшивкой балконов и в водостоках. Ольга говорит, что причиной этого стала массовая вырубка дуплистых деревьев (их среды обитания). К сожалению, нельзя искоренить причину, но можно уменьшить потери.