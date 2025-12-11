Еще 10 летучих мышей погибли из-за падения с высотки в Ростове
Еще 10 летучих мышей погибли из-за падения с высотки в Ростове-на-Дону. О новых жертвах рассказала реабилитолог рукокрылых Ольга Жураковская из центр «Ночной дозор».
Еще 8 декабря крылатые создания были обнаружены в доме на улице Добровольского, 24. На сегодняшний день в здании проводится капремонт фасада. Во время снятия старой обшивки с балконов, находящиеся там летучие мыши упали вниз. По итогу из 18 малышей не выжили 11.
Через два дня с момента ЧП, 10 декабря, поступило сообщение о новом происшествии. В этот раз с высоты упали 29 мышей. Строители собрали малышей в ведро и связались с Ольгой.
К сожалению, падение летучих мышей в зимний период в городах неминуемо. В поисках теплого места для спячки малютки выбирают дома людей. В основном прячутся под обшивкой балконов и в водостоках. Ольга говорит, что причиной этого стала массовая вырубка дуплистых деревьев (их среды обитания). К сожалению, нельзя искоренить причину, но можно уменьшить потери.