В Ростовской области кофейню закрыли после массового отравления
В городе Батайске Ростовской области после группового отравления закрыли предприятие общественного питания «Гирлянда». Кофейня расположена на улице Луначарского, 185А.
Управление Роспотребнадзора провело проверку на предприятии после группового отравления. Специалисты обнаружили нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Было принято решение временно закрыть предприятие.
- Составлен протокол о временном запрете деятельности указанного предприятия общественного питания, материалы направлены в суд по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», - сообщили в региональном Роспотребнадзоре.