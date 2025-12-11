В центре Ростова 23 многоквартирных дома остались без отопления
В Ростове-на-Дону зафиксированы проблемы с подачей тепла в 23 многоквартирных домах. Данные сведения подтверждены министром регионального ЖКХ Антониной Пшеничной.
Причиной прекращения теплоснабжения стала авария на теплотрассе, расположенной по адресу: улица Пушкинская, 61. Вследствие случившегося жильцы домов, находящихся в периметре улиц Пушкинской, Халтуринского и Соборного переулков, остались без отопления.
В настоящее время на месте происшествия работают аварийные службы. Планируется, что подача тепла будет возобновлена к 18:00 сегодняшнего дня, 11 декабря.