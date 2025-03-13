Главный тренер ФК«Ростов» прокомментировал поражение от «Зенита»

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Главный тренер ФК «Ростов» Джонатан Альба дал комментарий после поражения от «Зенита». Донской клуб уступил на домашнем стадионе со счетом 1:0. Матч прошел в рамках полуфинала Кубка России.- Футбол бывает не очень справедливым. Шансы были у обеих команд. Всё решится во второй игре, - сообщил на пресс-конференции наставник «желто-синих».Ответная встреча в рамках полуфинала Кубка России пройдет 16 апреля. Команды сыграют на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.