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Главный тренер ФК«Ростов» прокомментировал поражение от «Зенита»

Главный тренер ФК«Ростов» прокомментировал поражение от «Зенита»
Главный тренер ФК «Ростов» Джонатан Альба дал комментарий после поражения от «Зенита». Донской клуб уступил на домашнем стадионе со счетом 1:0. Матч прошел в рамках полуфинала Кубка России.

- Футбол бывает не очень справедливым. Шансы были у обеих команд. Всё решится во второй игре, - сообщил на пресс-конференции наставник «желто-синих».

Ответная встреча в рамках полуфинала Кубка России пройдет 16 апреля. Команды сыграют на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
Фото: ФК Ростов
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