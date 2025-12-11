Для реконструкции ливневого бассейна №1 в Ростове возьмут кредит на 3 млрд рублей

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Городская Дума Ростова-на-Дону приняла решение о выделении более 3 миллиардов рублей на разработку проектно-сметной документации для реконструкции ливневого бассейна № 1. Данное решение было принято сегодня на третьем внеочередном заседании Думы.Выделенные средства будут направлены в качестве субсидии на реализацию проекта реконструкции ливневой канализации Ростова-на-Дону, бассейн № 1 (этап 2). Финансирование проекта будет осуществляться за счет казначейского инфраструктурного кредита. Общая стоимость реконструкции оценивается в сумму около 11 миллиардов рублей.Проект предусматривает строительство современных очистных сооружений мощностью 49 тысяч кубометров в сутки, а также реконструкцию и прокладку 6,3 километра ливневых сетей в границах улиц Доватора и Жданова. Реализация проекта запланирована на период с 2026 по 2028 годы.Реконструкция ливневок должна решить острую проблему подтопления территории крупного жилого района Левенцовского, а также перспективной промышленной застройки.Проблема неэффективной ливневой канализации в Ростове-на-Дону стоит остро уже много лет. Сильные дожди регулярно приводят к затоплению улиц и дорог. В условиях активной городской застройки и появления новых микрорайонов нагрузка на существующие ливневки значительно возрастает.Последствия неэффективной работы ливневок неоднократно приводили к трагическим последствиям. В 2016 году во время сильного потопа в городе погибла 14-летняя девочка. В 2023 году жертвой стихии стала 81-летняя учительница Лидия Радченко, которую унесло потоком воды в коллектор.