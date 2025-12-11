Новости
Жителю Таганрога дали восемь лет колонии строгого режима за покушение на убийство

В Таганроге суд вынес обвинительный приговор местному жителю за попытку зарезать человека ножом.

Конфликт, вылившийся в поножовщину, произошел в июле 2024 года. Фигурант выпил и пришел дебоширить во дворе многоквартирного дома. Тогда к нему вышел 32-летний мужчина и сделал замечание. Вспыхнула ссора, и тогда злоумышленник достал нож. Он несколько раз ударил мужчину в шею и плечо, после чего скрылся с места преступления.

Медики сумели спасти пострадавшего, а нападавшего задержали. Как сообщает СУ СКР по Ростовской области, в суде ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы. Отбывать срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.
Фото: Rostov.ru
