Водитель грузовика спровоцировал смертельное ДТП на трассе под Таганрогом
Водитель грузовика спровоцировал смертельное ДТП на трассе под Таганрогом. Жуткая авария случилась 11 декабря на автодороге Таганрог - Покровское.
По предварительной информации, 61-летний водитель грузовика «Сани» двигался по Неклиновскому району. Он захотел выехать со второстепенной дороги на главную. При маневре мужчина нарушил требование дорожного знака «Движение только направо» и повернул налево. При этом он также не уступил едущей по главной дороге «Ладе 217030». В результате авто на скорости влетело в габаритный транспорт.