Водитель грузовика спровоцировал смертельное ДТП на трассе под Таганрогом

Водитель грузовика спровоцировал смертельное ДТП на трассе под Таганрогом. Жуткая авария случилась 11 декабря на автодороге Таганрог - Покровское.

По предварительной информации, 61-летний водитель грузовика «Сани» двигался по Неклиновскому району. Он захотел выехать со второстепенной дороги на главную. При маневре мужчина нарушил требование дорожного знака «Движение только направо» и повернул налево. При этом он также не уступил едущей по главной дороге «Ладе 217030». В результате авто на скорости влетело в габаритный транспорт.

- В дорожно-транспортном происшествии 23-летний водитель автомобиля «Лада 217030» получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался, - уточнили в Госавтоинспекции по региону.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
