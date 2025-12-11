- В дорожно-транспортном происшествии 23-летний водитель автомобиля «Лада 217030» получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался, - уточнили в Госавтоинспекции по региону.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Водитель грузовика спровоцировал смертельное ДТП на трассе под Таганрогом. Жуткая авария случилась 11 декабря на автодороге Таганрог - Покровское.По предварительной информации, 61-летний водитель грузовика «Сани» двигался по Неклиновскому району. Он захотел выехать со второстепенной дороги на главную. При маневре мужчина нарушил требование дорожного знака «Движение только направо» и повернул налево. При этом он также не уступил едущей по главной дороге «Ладе 217030». В результате авто на скорости влетело в габаритный транспорт.