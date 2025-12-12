- Безопасная толщина для выхода на лед является от 10 сантиметров. Лед по своему визуальному признаку должен быть зеленовато-голубоватым. Он считается наиболее крепким. Если лед рыхлый, с пузырьками и белого цвета, то на него категорически нельзя выходить. Для массового выхода на лед, например, поиграть в катов, толщина должна быть от 15 сантиметров. Толщина льда определяется сотрудниками МЧС и муниципалитетами в ходе мониторинга, - рассказал Сергей Мордвиненко.

Фото: Нейросеть

9 детей утонуло за год на водоемах Ростовской области. Об этом проинформировал замначальника главного управления МЧС России по Ростовской области Сергей Мордвиненко на пресс-конференции 11 декабря.Эти данные оказались больше показателей этого же периода прошлого года на 75%. В 2024 году детский смертей на воде случилось всего две.Независимо от того, что летний сезон закончился, в зимнее время также возможны чрезвычайные ситуации на воде. В начале года детская гибель в основном случилась во время перволедья (когда лед еще тонок, но способен выдержать вес рыболова). Так, ребенок выходил на лед без присмотра родителей, чтобы постучать ножкой. В итоге он проваливался под лед.Чаще всего происшествия на воде случаются в Веселовском и Цимлянском водохранилищах, а также в реке Дон. Это связано с тем, что в больших водоемах лед менее крепкий, чем в малых реках.