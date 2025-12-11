Гигантский затор из-за жесткого ДТП под Новочеркасском сковал движение на М-4

Фото: Яндекс.Карты

В Ростовской области на автодороге М-4 после ДТП загорелся автомобиль, что полностью заблокировало проезд. Сформировалась пробка, растянувшаяся на 22 километра от района Грушевского сельского поселения до хутора Марьевка.По информации, предоставленной областной Дорожной инспекцией, причиной многокилометрового затора стало столкновение нескольких машин, в результате чего одна из них загорелась.Из-за происшествия на 1023-м километре трассы М-4 "Дон" в направлении на север отмечены значительные проблемы с передвижением транспорта. На месте аварии работают оперативные службы. Автомобилистам советуют воспользоваться альтернативными путями объезда через Новочеркасск и Шахты.