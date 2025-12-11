В Ростове жители дома на Еременко не могут добиться нормального отопления уже 10 дней

Фото: соцсети

В Ростове-на-Дону жители многоквартирного дома уже десять дней обивают все пороги в попытках добиться восстановления нормального отопления. После прорыва на теплотрассе 1 декабря батареи на Еременко, 97/29 греют едва-едва, хотя аварию ликвидировали.Как рассказывают жители, им приходится спать в шапках, дети болеют. На дворе — декабрь, температура держится на уровне от +2 до +3 градусов, в субботу синоптики обещают -3.Администрация посылала специалистов, чтобы те зафиксировали обстановку. Но они приезжали днем, когда температура доползала до 18 градусов. Это считается вариантом нормы, поэтому ситуацию в доме на Еременко называют «работой в штатном режиме».При этом управляющая компания отсылает на РТС, теплосети, в свою очередь, — на УК. Диспетчеры говорят о недостаточном давлении в трубах, а министерство ЖКХ — что с давлением все нормально, но требуется перезапуск завоздушенной системы отопления.Жители просят избавить их от хождения по мукам и просто решить проблему с теплом — до аварии батареи грели хорошо, и собственники точно знают, что 18 градусов в их квартирах далеко не норма.