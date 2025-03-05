Валерий Карпин ругался на игроков «Ростова», когда смотрел матч с «Динамо»

Фото: ФК " Ростов"

Бывший наставник ФК «Ростов» ругался на донских футболистов во время матча с «Динамо». Этим он поделился в беседе с «РБ Спорт».Матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги прошел на донской арене 2 марта. Ростовчане с московским «Динамо» сыграли вничью. Матч закончился со счетом 1:1.Бывший тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин поделился, что смотрел матч. Наставник отметил, что ругался, когда ростовчане не забивали голы.- Пульс был учащенный. Особенно в те моменты, когда Комличенко и другие не забивали. Ругался. Понятно, что это не те эмоции, которые испытываешь у бровки, - отметил Карпин.Главный тренер сборной России добавил, что постоянно уставал от сильных эмоций на матчах «Ростова». Карпин подчеркнул, что это также могло повлиять на уход из донского клуба.