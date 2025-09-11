Новости
В Батайске авто въехало в здание детской поликлиники

В Батайске 10 сентября, на пересечении улиц Куйбышева и Рабочей, произошло ДТП: автомобиль въехал в здание детской поликлиники. Фото опубликовали на сайте DonDay.

Как сообщают местные жители, внедорожник врезался в пандус у входа в больницу, повредив металлические элементы и тротуарную плитку. На кадрах видно, что из-за мощного удара ограждения были повреждены, повсюду разбросаны обломки.

Как отметили в региональном управлении ГИБДД, факт ДТП не был зарегистрирован.
Фото: Дондей
