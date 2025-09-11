Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области обнаружено тело пропавшего 47-летнего мужчины. Сергея Пискунова искали сотрудники правоохранительных органов и добровольцы с 4 августа.Мужчина жил в Батайске. Месяц назад при невыясненных обстоятельствах Сергей ушел из дома. Сначала родственники пытались найти его самостоятельно, обзванивая знакомых и проверяя возможные места пребывания. После безуспешных попыток они обратились в полицию, а затем к поискам присоединились волонтеры.10 сентября появилась информация о том, что тело Сергея найдено. Подробности произошедшего не разглашаются.