Седан вылетел на «встречку» и врезался в иномарку в Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция РО

Вечером 10 сентября на автодороге, соединяющей Константиновск и Тацинскую, в Семикаракорском районе Ростовской области произошло ДТП. Легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, что привело к столкновению с другим транспортным средством.Предварительные данные указывают на то, что причиной аварии стал маневр 23-летнего водителя Renault Fluence, который выехал на встречную полосу в зоне действия знака, запрещающего подобные действия. В результате этого произошло столкновение седана с Hyundai Accent, которым управлял 36-летний мужчина. Удар был значительной силы, учитывая скорость, с которой двигался Renault Fluence.Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Ростовской области, в результате столкновения водитель автомобиля Hyundai Accent получил травмы.