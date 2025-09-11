В Ростовской области предупредили о возникновении ЧС из-за непогоды

Фото: ГУ МЧС РО

Спасатели Ростовской области предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях и происшествиях, связанных с неблагоприятными погодными условиями. В ближайшие сутки 11 сентября, регион столкнётся с сильными дождями и шквалистым ветром. В отдельных районах существует риск возникновения природных пожаров.Верхнедонской и Сальский районы ожидают осадки. По всей области будет наблюдаться переменная облачность.Скорость порывов ветра составит от 9 до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до +13…+18 градусов, местами до +7 градусов, а на севере до +4 градусов. Днём воздух прогреется до +21…+26 градусов.В северо-восточных, северо-западных, центральных, юго-восточных и южных районах, а также в Приазовье сохраняется высокая вероятность пожаров (5 класс). В некоторых северо-западных, центральных и юго-восточных районах существует риск возникновения пожаров (4 класс).