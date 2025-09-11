В Ростовской области неизвестные выбросили собаку в мусорный бак

Фото: соцсети

В городе Азове Ростовской области произошло вопиющее событие: неизвестные выбросили собаку в мусорный бак. Об этом рассказала местная жительница Ксения.Происшествие случилось 8 сентября на улице Севастопольской. Группа молодых людей, проходя мимо дома № 53, где стояли мусорные контейнеры, услышали жалобный вой. Когда они приблизились, то заметили в одном из баков плотно завязанный мешок. Внутри него находился щенок с множественными гематомами и травмой головы. Хотя его состояние было критическим, животное удалось забрать и спасти.Как рассказала Ксения, собаку нашел ее брат. Сейчас щенок находится у её бабушки, и каждый вечер его возят на капельницы.Щенок все еще в тяжелом состоянии, но есть надежда на его выздоровление. После завершения лечения Ксения намерена забрать питомца к себе и стать для него заботливой хозяйкой.