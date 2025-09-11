Фото: Donday

В Ростовской области бывшая сотрудница администрации города Батайска стала фигурантом дела о коррупции. Следственный комитет Ростовской области сообщил о подозрении в получении ею незаконного вознаграждения через посредника.По данным следствия, в период с 2024 по 2025 годы чиновница систематически принимала взятки от предпринимателей, ведущих торговлю в неустановленных местах. Сумма незаконных доходов за попустительство нелегальной торговле составила более 650 тысяч рублей.По информации областной прокуратуры, подозреваемая лично получила от одного из бизнесменов 500 тысяч рублей. Взамен она обеспечивала победу этого предпринимателя в конкурсных торгах и заключение контракта.Против бывшей сотрудницы возбуждено уголовное дело по статье о взяточничестве. Ей грозит тюремное заключение сроком от семи до двенадцати лет, а также значительный штраф.Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве в отношении знакомого экс-чиновницы, который являлся посредником в передаче денежных средств.