Защитник хоккейного клуба «Ростов» Сергей Макаров дисквалифицирован на один матч

Фото: ХК Ростов

На интернет-портале хоккейного клуба "Ростов" было опубликовано сообщение о том, что защитник команды Сергей Макаров пропустит один матч из-за дисквалификации.Сергей начал свой хоккейный путь в пензенской школе. Он вырос и сформировался как игрок в своем родном городе, где и начал профессиональную карьеру, выступая за местный "Дизелист" в НМХЛ.После успешного просмотра во время предсезонной подготовки - 2024/2025 игрок заключил контракт с ростовской командой.Основанием для санкций послужила стычка с нападающим "СКА-ВМФ" Степаном Анисимовым, которая произошла 9 сентября в Ростове на домашней арене команды. В упомянутом матче "кондоры" одержали уверенную победу с сухим счетом - 3:0.Конфликт произошел в середине второй двадцатиминутки. После просмотра видеозаписи инцидента Спортивно-дисциплинарный комитет пришел к выводу о виновности Макарова в инициировании драки. Следовательно, 23-летний хоккеист не сможет принять участие в следующем гостевом матче против ХК "Норильск", запланированном на 14 сентября.