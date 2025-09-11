Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На участке М-4 «Дон» возле Шахт ограничат движение транспорта из-за ремонта трассы

На участке М-4 «Дон» возле Шахт ограничат движение транспорта из-за ремонта трассы

Участникам дорожного движения в Ростовской области и гостям региона следует учесть: в связи с проведением работ по улучшению автомагистрали М-4 «Дон» вероятны изменения в организации дорожного движения. Данная информация была официально подтверждена в Автодоре, где также обратили внимание на возможные кратковременные затруднения.

Предполагается, что полное восстановление передвижения транспорта на обозначенном отрезке федеральной трассы произойдет не позднее 28 февраля 2026 года.

В частности, по причине модернизации участка автодороги М-4 «Дон», проходящего с 933-го по 1024-й километр в пределах Ростовской области, текущий порядок движения транспортных средств будет скорректирован. Существенным обстоятельством станет временное ограничение проезда по эстакаде, находящейся в районе 969-го километра.

Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, автомобилистам настоятельно рекомендуют отслеживать дорожную обстановку и заранее разрабатывать альтернативные маршруты.
Фото: Яндекс.Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.