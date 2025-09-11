На участке М-4 «Дон» возле Шахт ограничат движение транспорта из-за ремонта трассы

Фото: Яндекс.Карты

Участникам дорожного движения в Ростовской области и гостям региона следует учесть: в связи с проведением работ по улучшению автомагистрали М-4 «Дон» вероятны изменения в организации дорожного движения. Данная информация была официально подтверждена в Автодоре, где также обратили внимание на возможные кратковременные затруднения.Предполагается, что полное восстановление передвижения транспорта на обозначенном отрезке федеральной трассы произойдет не позднее 28 февраля 2026 года.В частности, по причине модернизации участка автодороги М-4 «Дон», проходящего с 933-го по 1024-й километр в пределах Ростовской области, текущий порядок движения транспортных средств будет скорректирован. Существенным обстоятельством станет временное ограничение проезда по эстакаде, находящейся в районе 969-го километра.Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, автомобилистам настоятельно рекомендуют отслеживать дорожную обстановку и заранее разрабатывать альтернативные маршруты.