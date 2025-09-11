На участке М-4 «Дон» возле Шахт ограничат движение транспорта из-за ремонта трассы
Участникам дорожного движения в Ростовской области и гостям региона следует учесть: в связи с проведением работ по улучшению автомагистрали М-4 «Дон» вероятны изменения в организации дорожного движения. Данная информация была официально подтверждена в Автодоре, где также обратили внимание на возможные кратковременные затруднения.
Предполагается, что полное восстановление передвижения транспорта на обозначенном отрезке федеральной трассы произойдет не позднее 28 февраля 2026 года.
В частности, по причине модернизации участка автодороги М-4 «Дон», проходящего с 933-го по 1024-й километр в пределах Ростовской области, текущий порядок движения транспортных средств будет скорректирован. Существенным обстоятельством станет временное ограничение проезда по эстакаде, находящейся в районе 969-го километра.
Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, автомобилистам настоятельно рекомендуют отслеживать дорожную обстановку и заранее разрабатывать альтернативные маршруты.