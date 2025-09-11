Фото: Управление ЗАГС

В Ростовской области август отметился рекордным количеством свадеб. По данным регионального Управления ЗАГС, за этот месяц было зарегистрировано 3 483 новых семьи.Летний сезон традиционно считается популярным временем для свадеб, и август не стал исключением. В первые шесть месяцев 2025 года в регионе было заключено более 6 тысяч браков, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Многие пары с особым вниманием подходят к выбору даты для своего свадебного торжества. Часто они хотят провести церемонию в особенный день, который выделяется необычным сочетанием цифр.