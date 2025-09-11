Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове количество автосалонов сократилось почти на 30%

В Ростове количество автосалонов сократилось почти на 30%

Ростов вошел в российский рейтинг по массовым закрытиям автосалонов. За последнее время число салонов в городе уменьшилось почти на 29%.

Основными причинами стали падающий спрос на автомобили, высокие кредитные ставки и растущие цены на новые машины.

С 1 сентября по всей России количество автосалонов в среднем снизилось на 9%, а в городах с населением около миллиона человек падение достигает 30%. Помимо Ростова, лидерами по закрытиям стали Воронеж (−18,8%), Волгоград и Самара (−18,3% и −18,2%), а также Красноярск (−17,2%). В Москве и Санкт-Петербурге закрыли 11,1% и 17,6% автосалонов соответственно, сообщает исследование «Яндекс. Карт».

Особое внимание привлекло закрытие всех автосалонов «Ключавто» в Ростове-на-Дону этим летом. Салоны на улицах Вавилова, Малиновского и Текучева прекратили продажу авто и обслуживание клиентов. Юридическое лицо ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО РОСТОВ» было ликвидировано в мае — компания завершила работу через реорганизацию и присоединение. Аналогично были закрыты филиалы в Краснодаре и Ставрополе.
Фото: нейросеть
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.