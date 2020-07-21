Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин поблагодарил команду за проведенный сезон РПЛ

Футбольный клуб «Ростов» за проведенный сезон поблагодарил тренер Валерий Карпин. Слова наставника донской команды передает пресс-служба «желто-синих».- Хочу поблагодарить наших игроков за их упорство на поле, - отметил Карпин. - Они действительно сделали все, что могли. Поверьте мне, команда на большее просто не была способна.Кроме того, отдельные слова наставник посвятил болельщикам ФК «Ростов». Тренер благодарен, что на протяжении всего сезона они поддерживали, болели и переживали за донскую команду.Напомним, последний матч 30-го тура РПЛ прошел в среду, 22 июля. Футбольный клуб «Ростов» вышел на поле против «Зенита» и проиграл со счетом 1:2. Таким образом, «желто-синие» заняли пятое место в турнире и теперь допущены в Лигу Европы.