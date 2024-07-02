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Валерий Карпин добился разрешения на отмену матча из-за непогоды

Валерий Карпин добился разрешения на отмену матча из-за непогоды
Валерий Карпин добился изменения правил об отмене матчей из-за непогоды. На решение влияет теперь не только главный арбитр матча.

На собрании 16 клубов Премьер-лиги большинство проголосовало за изменение механизма отмены матча. Теперь, помимо главного арбитра, на решение может влиять глава Премьер-лиги.

В декабре 2023 года ФК «Ростов» пришлось играть с «Краснодаром» во время сильнейшего снегопада. Ростовский клуб тогда проиграл со счетом 2:0 в пользу противника. В тот день Карпин очень четко высказался по поводу сложившейся ситуации.

- Я до игры всё сказал. Не знаю, кто принимал решение, но надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду. Почему нельзя было перенести игру? Что мешает? То, что вы увидели, — это убийство футбола, — возмущённо высказался тогда Карпин.

Теперь по новым правилам, если матч невозможно доиграть или перенести на следующий день, новую дату назначает президент РПЛ.
Фото: соцсети
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