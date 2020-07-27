Двух ганболисток «Ростов-Дона-2» вызвали в сборную России U-19

Гандболисток «Ростов-Дона-2» Анастасию Алексееву и Анастасию Казьменко вызвали в расположение женской национальной сборной России U-19 (игроки не старше 19 лет). Об этом 29 июля сообщила пресс-служба команды.Спортсменки поедут на тренировочные сборы юношеской сборной в Звенигороде Московской области. Занятия пройдут с 6 по 21 августа. Этой будет первая встреча команды после долгой паузы.Отметим, что на прошедшем в марте финальном этапе первенства России среди девушек до 18 лет Алексеева стала лучшей правой крайней турнира, а Анастасия Казьменко – лучшим вратарем.