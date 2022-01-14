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В Ростовской области зафиксировали рост заболевших коронавирусом среди детей

В Ростовской области зафиксировали рост заболевших коронавирусом среди детей
В Ростовской области растет число случаев заражения коронавирусом среди детей. Об этом 18 января во время заседания оперштаба по COVID-19 заявил главный санврач региона Евгений Ковалев.

Руководитель Роспотребнадзора по Ростовской области не стал называть точных чисел. Однако он отметил, что по сравнению с предыдущей неделей количество зараженных в детских возрастных группах увеличилось. Исключением стали только подростки.

В связи с этим на Дону могут развернуть 140 дополнительных мест для детей с коронавирусом. По словам регионального министра здравоохранения Юрия Кобзева, койки откроют в восьми госпиталях. Они будут находиться в крупнейших межтерриториальных центрах.

- Во время первой волны дети были практически не задействованы, - сообщили в областном Минздраве. - Сейчас стационарное лечение получают девять детей.
Фото: РБК.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону Роспотребнадзор Ростовской области Минздрав Ростовской области

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