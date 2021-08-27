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В Ростовской области резко выросла заболеваемость COVID-19 среди детей

В Ростовской области резко выросла заболеваемость COVID-19 среди детей
В Ростовской области увеличивается заболеваемость коронавирусом среди младенцев и детей от года до шести лет. Об этом 31 августа глава регионального Роспотребнадзора рассказал в ходе заседания оперативного штаба.

По словам Евгения Ковалева, рост заболеваемости, по сравнению с прошлой неделей, выявляют среди трех возрастных групп. Это дети до года, от года до шести лет и взрослые старше 65 лет.

Среди школьников заболеваемость остается на уровне предшествующей недели.

- Это достаточно высокий уровень, - отметил главный санврач Ростовской области. - Поэтому комплекс мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 в школах должен проводиться в полном объеме и ежедневно контролироваться.

Отметим, 1 сентября школы откроют двери для 446 тысяч учеников. Занятия будут проходить в очном формате. При этом глава регионального Роспотребнадзора подчеркнул, что нельзя допускать в учреждения детей с любыми признаками ОРВИ либо кишечного расстройства.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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