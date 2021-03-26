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На Дону увеличилось число заболеваний COVID-19 среди молодежи

На Дону увеличилось число заболеваний COVID-19 среди молодежи
В Ростовской области зафиксировали увеличение числа заболеваний коронавирусом среди молодежи. Об этом 30 марта заявил главный санврач региона Евгений Ковалев во время заседания оперштаба по COVID-19.

Руководитель Роспотребнадзора Ростовской области объяснил это тем, что дончане в возрасте от 20 до 45 лет часто бывают в торговых центрах, ресторанах и кафе.

По данным регионального правительства, процент молодых людей с подтвержденным диагнозом действительно увеличился. Эта возрастная категория вторые сутки лидирует по числу инфицированных. В частности, за сутки с 29 по 30 марта вирус подхватили 84 человека, или 35% всех зараженных.

Однако большинство зараженных по-прежнему составляют люди от 50 до 65 лет. В некоторых муниципалитетах области эта доля заболевших достигает 75%.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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