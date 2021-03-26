На Дону увеличилось число заболеваний COVID-19 среди молодежи

В Ростовской области зафиксировали увеличение числа заболеваний коронавирусом среди молодежи. Об этом 30 марта заявил главный санврач региона Евгений Ковалев во время заседания оперштаба по COVID-19.Руководитель Роспотребнадзора Ростовской области объяснил это тем, что дончане в возрасте от 20 до 45 лет часто бывают в торговых центрах, ресторанах и кафе.По данным регионального правительства, процент молодых людей с подтвержденным диагнозом действительно увеличился. Эта возрастная категория вторые сутки лидирует по числу инфицированных. В частности, за сутки с 29 по 30 марта вирус подхватили 84 человека, или 35% всех зараженных.Однако большинство зараженных по-прежнему составляют люди от 50 до 65 лет. В некоторых муниципалитетах области эта доля заболевших достигает 75%.