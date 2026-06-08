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В Ростове в Суворовском жители пожаловались на нескошенную траву

В Ростове в Суворовском жители пожаловались на нескошенную траву
В Ростове-на-Дону в Суворовском жители пожаловались на нескошенную траву. Об этом 8 июня сообщили местные жители.
Как рассказали горожане, заросли появились в парке Чадр. На кадрах видно, что по высоте растительность достигла около полутора метров в высоту. В летнее время на участке появляется амброзия.

Также проблема появилась на детской площадке на Андреева, 8. На участке трава выросла по пояс. Детям каждый раз приходится пробираться через заросли, чтобы поиграть на площадке.

Люди просят как можно скорее расчистить территории.
Фото: СоцСети
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