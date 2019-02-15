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В «Ростов-Дон» перейдет гандболистка сборной Германии

В «Ростов-Дон» перейдет гандболистка сборной Германии
В «Ростов-Дон» перейдет гандболистка сборной Германии. Донской клуб заключил соглашение с 25-летней линейной Юлией Бенке. Об этом рассказали в пресс-службе «Ростов-Дона».

Стороны заключили контракт на один год, с возможностью продления еще на год. Играть за ростовчанок гандболистка начнет в следующем сезоне.

Отметим, Юлия Бенке родилась в немецком Мангейме. Выступала в Германии за клубы TSG Ketsch и SG BBM Bietigheim. Сейчас Юлия играет за TuS Metzingen из одноименного города. В 2013 году спортсменка дебютировала в составе сборной Германии.

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