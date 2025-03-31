В обороне – «шестерка»: экс-игрок «Ростова» рассказал о своей позиции в составе «Динамо»

Фото: ФК Динамо

Бывший игрок «Ростова» Данил Глебов поделился своими впечатлениями от новой роли в составе «Динамо». После ухода из ростовского клуба в феврале его карьера, казалось, пошла на спад. Теперь он играет в обороне, как он сам выразился, «на позиции шестерки».- В «Ростове» я был в прессинге и играл наравне с нападающими, — рассказал Глебов в интервью «РБ Спорт». — Здесь я больше играю в глубине, ближе к центральным защитникам, перед ними.Отметим, что ожидания некоторых специалистов относительно перехода Глебова из «Ростова» в «Динамо» подтвердились. Эксперты предполагали, что в новой команде, где много опытных игроков, молодой футболист может столкнуться с трудностями и не сможет показать свой потенциал, как это было на «Ростов Арене».Кроме того, в самом начале своей работы в столичной команде Глебов получил повреждения, из-за которых был вынужден пропустить несколько матчей.