В топ-5 по количеству успешных обводок вошел футболист «Ростова» Кирилл Щетинин

Фото: РПЛ

Кирилл Щетинин, полузащитник футбольного клуба «Ростов», вошел в число лидеров РПЛ по количеству успешных обводок. Информация о рейтинге игроков сезона-2025/2026 была опубликована на официальном веб-сайте лиги.В частности, Кирилл Щетинин из ростовской команды занял четвертое место в данном рейтинге, продемонстрировав 18 удачных обводок. Помимо него, в список лучших дриблеров также вошел Константин Кучаев, еще один полузащитник «Ростова», занявший 22-ю позицию с 13 успешными обводками.Следует отметить, что по сравнению с предыдущим сезоном, результативность атак ростовчан снизилась. В прошлом чемпионате «Ростов» финишировал в верхней половине турнирной таблицы, заняв восьмое место. В текущем сезоне команда находится на 14-й строчке, в зоне вылета, набрав всего пять очков, в то время как у лидера, «Краснодара», их 16.