Фото: ФК Ростов

Футболист ФК «Ростов» Данил Глебов поделился впечатлениями от урагана во Вьетнаме. Об этом он рассказал спортивному корреспонденту издания «Спорт Экспресс».В начале сентября Данил Глебов и ещё один игрок «Ростова», Максим Осипенко, вместе с национальной сборной отправились на товарищеские матчи против команд Турции и Вьетнама. Однако в Ханое, столице Вьетнама, российских футболистов встретила непогода.Уже несколько дней в городе идут сильные дожди, а ветер усиливается. По прогнозам синоптиков, 7 сентября ожидается тайфун Янги — самый сильный за последние годы.Из-за непогоды футболистам приходится играть и тренироваться под проливным дождём. Данил Глебов пока не участвовал в двух футбольных матчах, но уже оценил ситуацию.- Великолепно. Даже сидеть было некомфортно. Не представляю, как бегали ребята, — поделился полузащитник «жёлто-синих».Напомним, что сегодняшний матч между сборной России и командой Таиланда отметили из-за плохих погодных условий.