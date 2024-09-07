Футболист ФК «Ростов» Данил Глебов поделился впечатлениями от урагана во Вьетнаме
Футболист ФК «Ростов» Данил Глебов поделился впечатлениями от урагана во Вьетнаме. Об этом он рассказал спортивному корреспонденту издания «Спорт Экспресс».
В начале сентября Данил Глебов и ещё один игрок «Ростова», Максим Осипенко, вместе с национальной сборной отправились на товарищеские матчи против команд Турции и Вьетнама. Однако в Ханое, столице Вьетнама, российских футболистов встретила непогода.
Уже несколько дней в городе идут сильные дожди, а ветер усиливается. По прогнозам синоптиков, 7 сентября ожидается тайфун Янги — самый сильный за последние годы.
Из-за непогоды футболистам приходится играть и тренироваться под проливным дождём. Данил Глебов пока не участвовал в двух футбольных матчах, но уже оценил ситуацию.
- Великолепно. Даже сидеть было некомфортно. Не представляю, как бегали ребята, — поделился полузащитник «жёлто-синих».
Напомним, что сегодняшний матч между сборной России и командой Таиланда отметили из-за плохих погодных условий.