В молодежном первенстве ФК«Ростов» победил «Локомотив»



Встреча ФК «Ростов» с московским «Локомотивом» в молодежном первенстве закончилась уверенной победой дончан. Итог — 3:2.



В самом начале матча вели москвичи. Уже на 11-й минуте был забит первый гол в ворота «желто-синих», а перед перерывом мяч по пенальти снова пронзил ворота ростовчан.



Во втором тайме «Ростов» оживился и стал вести. На 49-й минуте первый гол забил в ворота москвичей Гоча Гогричиани, на на 67-й минуте в ворота ударил Никита Колотиевский. Третий гол и победу «Ростову» принес Владимир Абрамов.



По итогам гостевой встречи «Ростов» набрал 13 очков и занимает 7-ю строчку в таблице.