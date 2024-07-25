Фото: ФК Ростов

В этом году Валерия Карпина впервые не оштрафовали после футбольного матча. После первого тура МИР РПЛ – 2024/2025, в игре «Ростов» — ЦСКА главный тренер «жёлто-синих» не выходил за пределы технической зоны.Контрольно-дисциплинарный комитет не объявил выговор Карпину и не назначил денежный штраф. Как поведёт себя тренер в следующих матчах, неизвестно. Однако начало уже хорошее.Отметим, что в прошедшем сезоне тренер нашей команды был лидером среди тренеров российских футбольных команд по количеству нарушений правил. Карпина оштрафовали 15 раз, общая сумма штрафов составила 450 тысяч рублей.