Цены на мороженое в Ростове доходят до 1,5 тысячи рублей

Фото: Дондей

10 июня отмечается Всемирный день мороженого. Считается, что первые аналоги этого десерта появились в Китае. В древнекитайской книге «Ши цзин» описывалось лакомство, напоминающее фруктовый лед или сорбет. Его готовили из снега и ледяной стружки с кусочками апельсинов, лимонов и зернами граната. Более трех тысяч лет назад такой десерт был доступен только императору и представителям высших сословий.Сегодня существует множество видов мороженого. Особенно популярным оно становится летом. Корреспондент DonDay прошелся по продуктовым магазинам Ростова-на-Дону и сравнил цены на холодное лакомство.Самыми дешевыми вариантами оказались эскимо и мороженое в вафельном стаканчике. Эскимо в магазине можно найти за 23 рубля. При этом цена зависит от бренда и вкуса. Например, в одном из морозильников было эскимо уже за 300 рублей.Мороженое в вафельном стаканчике стоит от 29 рублей. Самый дорогой вариант такого десерта обойдется в 179 рублей.Мороженое в виде трубочки, то есть эскимо без палочки, в магазинах стоит примерно от 100 до 200 рублей.Недорогим вариантом остается и фруктовый лед. На полках можно найти разные вкусы, в том числе дыню, арбуз и малину. Стоимость замороженного сока варьируется от 41 до 98 рублей.Сорбет оказался заметно дороже. Его готовят из сока фруктов и ягод. В зависимости от вкуса и объема цена может составлять как 129 рублей примерно за 100 граммов, так и 1 299 рублей за 300 граммов.Популярный рожок в Ростове можно купить примерно за 69 рублей. Самый дорогой хрустящий рожок с мороженым в магазине стоил 239 рублей.Мороженое в брикетах от 100 граммов тоже относится к более дорогим вариантам. Небольшой прямоугольный блок можно найти за 69 рублей. А брикет весом 450-500 граммов стоит уже около 700-800 рублей.К премиальному сегменту можно отнести мороженое-"полено". За 400 граммов такого десерта просят от 299 до 599 рублей. Килограммовая упаковка стоит до 749 рублей.Ведерко мороженого весом около 500 граммов можно купить за 249 рублей. Однако встречаются и более дорогие варианты. Самый дорогой из найденных стоил 1 400 рублей.Кроме того, в магазинах и кондитерских Ростова можно встретить и другое премиальное мороженое. Оно стоит дороже, но и состав у такого десерта обычно отличается.