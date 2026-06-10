Иван Комаров считает Хорена Байрамяна главной легендой «Ростова»

Фото: ФК «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров считает своего партнера по команде Хорена Байрамяна главной легендой клуба.- Кто для меня главная легенда «Ростова»? Таких игроков много. Можно выделить и Тимофея Калачева, и Александра Гацкана, и Михаила Осинова. Но я играю вместе с Хореном Байрамяном. Поэтому назову его. Я всегда прислушиваюсь к его мнению и советам, - сказал Комаров.Хорен Байрамян за время игры в стане желто-синих появлялся на поле 261 раз. По данному показателю игрок уступает только Тимофею Калачеву и Александру Гацкану. Летом 2026 года между 34-летним полузащитником и дончанами завершается действие контракта.