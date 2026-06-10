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В Ростовской области спасли собаку, упавшую в заброшенный колодец

В Ростовской области спасли собаку, упавшую в заброшенный колодец
В Ростовской области спасли собаку, которая провалилась в колодец. Инцидент произошел на прошлой неделе в Шахтах.

Местная жительница шла по улице недалеко от центра города, когда услышала странный звук. Из заброшенного колодца доносился жалобный вой. Женщина подошла ближе и увидела на дне собаку.

Животное упало в колодезную шахту и не могло выбраться без помощи. Очевидица вызвала спасателей.

С помощью специнструмента специалисты достали собаку из ловушки. К счастью, животное не пострадало. Как только собака оказалась на земле, она убежала.

Как уточнили в МКУ г. Шахты «Управление по делам ГО ЧС», открытый колодец закрыли бетонной крышкой, которая находилась рядом.
Фото: МКУ г. Шахты «Управление по делам ГО ЧС»
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