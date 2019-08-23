Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Вторая игра с «Рязанью» для ХК «Ростов» закончилась поражением

Вторая игра с «Рязанью» для ХК «Ростов» закончилась поражением
Встреча с ХК «Рязань» закончилась для «Ростова» проигрышем. Игра состоялась 25 августа. «Кондоры» открыли счёт в первом периоде. Защитник Евгений Борисов забросил свою первую шайбу за «Ростов». В середине первой двадцатиминутки рязанцы сделали ответный удар по воротам соперника. На перерыв команды ушли со счётом 1:1.

Во втором периоде ростовчанам не удалось забить ни одной шайбы, зато хоккеисты «Рязани» смогли изменить счёт в свою пользу. В раздевалки спортсмены отправились, когда цифры на табло показывали 2:1.

Несмотря на все старания, в третьей двадцатиминутке «красно-белые» не смогли взять верх над соперником. В итоге «кондоры» проиграли со счётом 2:1. Так, перед началом сезона «Ростов» ещё встретится с ХК «Буран». Встречи пройдут 31 августа и 1 сентября в Воронеже.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.