Вторая игра с «Рязанью» для ХК «Ростов» закончилась поражением



Встреча с ХК «Рязань» закончилась для «Ростова» проигрышем. Игра состоялась 25 августа. «Кондоры» открыли счёт в первом периоде. Защитник Евгений Борисов забросил свою первую шайбу за «Ростов». В середине первой двадцатиминутки рязанцы сделали ответный удар по воротам соперника. На перерыв команды ушли со счётом 1:1.



Во втором периоде ростовчанам не удалось забить ни одной шайбы, зато хоккеисты «Рязани» смогли изменить счёт в свою пользу. В раздевалки спортсмены отправились, когда цифры на табло показывали 2:1.



Несмотря на все старания, в третьей двадцатиминутке «красно-белые» не смогли взять верх над соперником. В итоге «кондоры» проиграли со счётом 2:1. Так, перед началом сезона «Ростов» ещё встретится с ХК «Буран». Встречи пройдут 31 августа и 1 сентября в Воронеже.