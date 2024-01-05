Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

В ростовском баскетбольном клубе "БАРС-РГЭУ" теперь новый форвард

В ростовском баскетбольном клубе "БАРС-РГЭУ" теперь новый форвард
В ростовском баскетбольном клубе "БАРС-РГЭУ" теперь новый форвард. Об этом сообщила администрация клуба в социальных сетях 4 января.

22-летний Дэвид Майга, родившийся в Ростове-на-Дону, стал новым игроком клуба. Он начал свою спортивную карьеру в 14 лет в Краснодаре. Затем перешел в систему «Локомотив-Кубань», где провел четыре года.

Последние два сезона баскетболист играл за ростовский клуб, а в прошлом году он выступал за команду "Чебоксарские Ястребы". Стремительный рост и профессионализм этого молодого спортсмена позволяют надеяться на его яркое будущее в составе "БАРС-РГЭУ".
Фото: ПБК «БАРС-РГЭУ»
1 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.