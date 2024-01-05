Фото: ПБК «БАРС-РГЭУ»

В ростовском баскетбольном клубе "БАРС-РГЭУ" теперь новый форвард. Об этом сообщила администрация клуба в социальных сетях 4 января.22-летний Дэвид Майга, родившийся в Ростове-на-Дону, стал новым игроком клуба. Он начал свою спортивную карьеру в 14 лет в Краснодаре. Затем перешел в систему «Локомотив-Кубань», где провел четыре года.Последние два сезона баскетболист играл за ростовский клуб, а в прошлом году он выступал за команду "Чебоксарские Ястребы". Стремительный рост и профессионализм этого молодого спортсмена позволяют надеяться на его яркое будущее в составе "БАРС-РГЭУ".