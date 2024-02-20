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Ростовский БК «БАРС-РГЭУ» покинул форвард

Ростовский БК «БАРС-РГЭУ» покинул форвард
Ростовский баскетбольный клуб «БАРС-РГЭУ» покинул форвард. Контракт между спортсменом и клубом был расторгнут по обоюдному согласию. Информация об этом появилась на странице клуба 20 февраля.

Спортсмен – уроженец Ростова-на-Дону, Он начал заниматься баскетболом в детско-юношеской спортивной школе № 7. В 2020 году он уже стал победителем молодежного чемпионата России в составе «Локомотива-Кубань». А в сентябре 2011 года он играл за краснодарский «Енисей». В декабре 2012 года мужчина перешел в донской БК «Атаман».

В августе 2024 года форвард подписал контракт с клубом «Спартак-Приморье». Он стал бронзовым призером Кубка России (сезон-2014/15) в составе команды. Помимо этого, спортсмен был признан «Лучшим тяжелым форвардом» чемпионата.

Алексей попал в «БАРС-РГЭУ» в июле 2013 года. Соглашение было рассчитано на год. Форварду удалось принять участие в 23 матчах. Теперь форвард до конца сезона будет играть в БК «Иркут».
Фото: БК «БАРС-РГЭУ»
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