Ростовский БК «БАРС-РГЭУ» покинул форвард

Фото: БК «БАРС-РГЭУ»

Ростовский баскетбольный клуб «БАРС-РГЭУ» покинул форвард. Контракт между спортсменом и клубом был расторгнут по обоюдному согласию. Информация об этом появилась на странице клуба 20 февраля.Спортсмен – уроженец Ростова-на-Дону, Он начал заниматься баскетболом в детско-юношеской спортивной школе № 7. В 2020 году он уже стал победителем молодежного чемпионата России в составе «Локомотива-Кубань». А в сентябре 2011 года он играл за краснодарский «Енисей». В декабре 2012 года мужчина перешел в донской БК «Атаман».В августе 2024 года форвард подписал контракт с клубом «Спартак-Приморье». Он стал бронзовым призером Кубка России (сезон-2014/15) в составе команды. Помимо этого, спортсмен был признан «Лучшим тяжелым форвардом» чемпионата.Алексей попал в «БАРС-РГЭУ» в июле 2013 года. Соглашение было рассчитано на год. Форварду удалось принять участие в 23 матчах. Теперь форвард до конца сезона будет играть в БК «Иркут».