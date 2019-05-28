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В ФК «Ростов» может вернуться тренер Курбан Бердыев

В ФК «Ростов» может вернуться тренер Курбан Бердыев
Фото: Спорт-Экспресс

Курбан Бердыев может вернуться в тренерский штаб ФК «Ростов». Такая информация 29 мая появилась в спортивных интернет-изданиях.

Сообщается, что есть много предпосылок к тому, чтобы Бердыев снова вступил в ряды донского клуба. Так, администрация «Ростова» недовольна тем, что Карпин не принёс команде еврокубок. Также отмечается, что в «Рубине», где сейчас работает Курбан Бекиевич, есть финансовые трудности.

Напомним, что из «Ростова» Бердыев ушёл в 2017 году. У него не сложились отношения с администрацией «жёлто-синих», которая задолжала зарплату как тренерам, так и футболистам. При этом его взгляды на развитие клуба расходились со взглядами правительства Ростовской области.

Когда в 2014 году его назначили главным тренером, «Ростов» находился на дне турнирной таблицы чемпионата России по футболу. Всего за год ему удалось поднять команду до зоны стыковых матчей и получить место в Премьер-лиге в 2015 году.

В 2016-м дончане уже завоевали серебро чемпионата России. В этом сезоне они впервые с момента своего существования смогли принять участие в Лиге чемпионов.

Когда Бердыев уходил, все футболисты и фанаты отмечали, что навсегда оставят его в своих сердцах как лучшего наставника.

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