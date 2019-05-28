В ФК «Ростов» может вернуться тренер Курбан Бердыев



Фото: Спорт-Экспресс



Курбан Бердыев может вернуться в тренерский штаб ФК «Ростов». Такая информация 29 мая появилась в спортивных интернет-изданиях.



Сообщается, что есть много предпосылок к тому, чтобы Бердыев снова вступил в ряды донского клуба. Так, администрация «Ростова» недовольна тем, что Карпин не принёс команде еврокубок. Также отмечается, что в «Рубине», где сейчас работает Курбан Бекиевич, есть финансовые трудности.



Напомним, что из «Ростова» Бердыев ушёл в 2017 году. У него не сложились отношения с администрацией «жёлто-синих», которая задолжала зарплату как тренерам, так и футболистам. При этом его взгляды на развитие клуба расходились со взглядами правительства Ростовской области.



Когда в 2014 году его назначили главным тренером, «Ростов» находился на дне турнирной таблицы чемпионата России по футболу. Всего за год ему удалось поднять команду до зоны стыковых матчей и получить место в Премьер-лиге в 2015 году.



В 2016-м дончане уже завоевали серебро чемпионата России. В этом сезоне они впервые с момента своего существования смогли принять участие в Лиге чемпионов.



Когда Бердыев уходил, все футболисты и фанаты отмечали, что навсегда оставят его в своих сердцах как лучшего наставника.