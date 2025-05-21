Фото: ФК Ростов

Три футболиста «Ростова» привлекли внимание других клубов. По данным «Евро Футбола», два иностранных клуба проявляют интерес к бразильскому футболисту Роналдо Сесар Соареш дос Сантос.Илья Вахания попал в список потенциальных новичков московского «Динамо» на позицию защитника. Также им интересуется «Зенит», сообщает «Чемпионат». Данила Прохин, который играет за «Оренбург» на правах аренды, также привлекает внимание нескольких клубов.На данный момент от футбольного клуба «Ростов» не поступало официальных сообщений. Однако ранее в СМИ появлялась информация о возможной смене руководства в команде. Хотя эти сведения были опровергнуты, игроки «Ростова», вероятно, уже начали рассматривать предложения от других клубов.