Фото: ФК «Ростов»

ФК «Оренбург» арендует у «Ростова» центрального защитника Данилу Прохина. Соглашение по переходу 22-летнего футболиста почти подписано. После новогодних праздников зимние сборы он проведет с другой командой.Издание «Чемпионат» сообщает, что после окончания аренды у «Оренбурга» будет право выкупить футболиста у донского клуба. Ориентировочно, по данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет два миллиона евро (202 миллиона рублей по курсу 1 к 101).Данила Прохин начал карьеру в «Зените». Когда он был в составе питерского клуба, он сыграл 11 матчей, из которых два – в Лиге чемпионов УЕФА. Также с «бело-сине-голубыми» Прохин стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России.В текущем сезоне центральный защитник провёл 15 матчей за «Ростов» во всех турнирах. В них он не отметился результативными действиями.