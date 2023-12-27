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ФК «Оренбург» арендует у «Ростова» центрального защитника Данилу Прохина

ФК «Оренбург» арендует у «Ростова» центрального защитника Данилу Прохина
ФК «Оренбург» арендует у «Ростова» центрального защитника Данилу Прохина. Соглашение по переходу 22-летнего футболиста почти подписано. После новогодних праздников зимние сборы он проведет с другой командой.

Издание «Чемпионат» сообщает, что после окончания аренды у «Оренбурга» будет право выкупить футболиста у донского клуба. Ориентировочно, по данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет два миллиона евро (202 миллиона рублей по курсу 1 к 101).

Данила Прохин начал карьеру в «Зените». Когда он был в составе питерского клуба, он сыграл 11 матчей, из которых два – в Лиге чемпионов УЕФА. Также с «бело-сине-голубыми» Прохин стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России.

В текущем сезоне центральный защитник провёл 15 матчей за «Ростов» во всех турнирах. В них он не отметился результативными действиями.
Фото: ФК «Ростов»
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