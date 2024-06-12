Данила Прохин вернется в футбольный клуб «Ростов»

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Данила Прохин, центральный защитник ФК «Ростов», вернётся в команду после окончания аренды в ФК «Оренбург». Об этом сообщает издание «Матч ТВ».В прошедшем сезоне-2023/2024 Прохин выступал за «Оренбург» на правах аренды. Клуб планировал продлить аренду ещё на год, однако «Ростов» выразил желание полностью выкупить права на футболиста.Вероятно, и сам Прохин не против вернуться в команду. Его контракт с «Ростовом» действует до июня 2026 года.Данила Прохин родился в Ленинградской области. С 2018 года он выступал за «Зенит» из Санкт-Петербурга. В феврале 2021 года его отдали в аренду в «Сочи», а позже он перешёл в «Ростов».