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Тренер ростовского СКА признан лучшим в лиге в октябре

Тренер ростовского СКА признан лучшим в лиге в октябре
Специалисты ФНЛ определили лауреатов октября. В номинации «Лучший тренер» ожидаемо приз получил главный тренер ростовского СКА Андрей Козлов. Под его руководством ростовские «армейцы» в октябре одержали пять побед:

– 3 октября – СКА – «Динамо» (Ставрополь) – 2:1;
– 10 октября – «Черноморец» (Новороссийск) – СКА – 0:1;
– 17 октября – СКА – «Ессентуки» - 1:0;
– 23 октября – «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) – СКА – 1:3;
– 31 октября – СКА – «Легион Динамо» (Махачкала) – 2:1.

В целом победная серия «красно-синих» составляет уже 12 игр.

В турнирной таблице первенства России среди клубов второго дивизиона ФНЛ ростовский СКА идет на первом месте из 17 и имеет запас в шесть очков. Свой очередной матч ростовчане проведут 6 ноября в Пятигорске против «Машука-КМВ».
Фото: ФК СКА Ростова-на-Дону
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