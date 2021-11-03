Тренер ростовского СКА признан лучшим в лиге в октябре
Специалисты ФНЛ определили лауреатов октября. В номинации «Лучший тренер» ожидаемо приз получил главный тренер ростовского СКА Андрей Козлов. Под его руководством ростовские «армейцы» в октябре одержали пять побед:
– 3 октября – СКА – «Динамо» (Ставрополь) – 2:1;
– 10 октября – «Черноморец» (Новороссийск) – СКА – 0:1;
– 17 октября – СКА – «Ессентуки» - 1:0;
– 23 октября – «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) – СКА – 1:3;
– 31 октября – СКА – «Легион Динамо» (Махачкала) – 2:1.
В целом победная серия «красно-синих» составляет уже 12 игр.
В турнирной таблице первенства России среди клубов второго дивизиона ФНЛ ростовский СКА идет на первом месте из 17 и имеет запас в шесть очков. Свой очередной матч ростовчане проведут 6 ноября в Пятигорске против «Машука-КМВ».