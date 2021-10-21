Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Ростовский СКА обыграл в гостях «Биолог-Новокубанск» - 3:1

Ростовский СКА обыграл в гостях «Биолог-Новокубанск» - 3:1
Рекордная серия побед продолжается. Теперь их одиннадцать. Очередной жертвой подопечных Андрея Козлова стал середняк чемпионата.

В первом тайме ростовчане много атаковали, но опасного было мало. А вот хозяева куда бережнее распоряжались своими моментами. На 20-й минуте Иван Селеменев открыл счет после контратаки - 1:0.

Во второй части игры СКА преобразился. «Красно-синие» сразу же сравняли счет - Андрей Лях. Далее игра была относительно равной, хотя небольшое преимущество гостей все-таки просматривалось. Однако долго не получалось воплотить его в гол. Лишь на 74-й минуте Михаил Петресев все-таки вывел «армейцев» вперед. Через несколько минут вышедший на замену Дмитрий Каменщиков перечеркнул надежды соперника на очки. Итог - победа ростовского СКА со счетом 3:1.

Свою очередную игру дончане проведут 31 октября на своем поле против «Легиона Динамо» (Махачкала). Пока что в таблице чемпионата России среди клубов второго дивизиона ФНЛ ростовчане идут на первом месте из 17.
0 0

Теги: СКА Ростов футбол футбол в Ростове

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.