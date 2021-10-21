Ростовский СКА обыграл в гостях «Биолог-Новокубанск» - 3:1

Рекордная серия побед продолжается. Теперь их одиннадцать. Очередной жертвой подопечных Андрея Козлова стал середняк чемпионата.В первом тайме ростовчане много атаковали, но опасного было мало. А вот хозяева куда бережнее распоряжались своими моментами. На 20-й минуте Иван Селеменев открыл счет после контратаки - 1:0.Во второй части игры СКА преобразился. «Красно-синие» сразу же сравняли счет - Андрей Лях. Далее игра была относительно равной, хотя небольшое преимущество гостей все-таки просматривалось. Однако долго не получалось воплотить его в гол. Лишь на 74-й минуте Михаил Петресев все-таки вывел «армейцев» вперед. Через несколько минут вышедший на замену Дмитрий Каменщиков перечеркнул надежды соперника на очки. Итог - победа ростовского СКА со счетом 3:1.Свою очередную игру дончане проведут 31 октября на своем поле против «Легиона Динамо» (Махачкала). Пока что в таблице чемпионата России среди клубов второго дивизиона ФНЛ ростовчане идут на первом месте из 17.