Двое пострадали в страшном ДТП на южном подъезде к Ростову

Днем 27 мая на трассе между Ростовом-на-Дону и Батайском произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием отечественной легковушки и иномарки. В результате аварии пострадали два человека.По предварительной информации, предоставленной Госавтоинспекцией Ростовской области, инцидент случился около полудня. 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21103», двигаясь в сторону донской столицы, предпринял маневр перестроения в левую полосу. В этот момент навстречу ему двигался автомобиль «Митсубиси Лансер» под управлением 43-летнего мужчины. Произошло лобовое столкновение.Удар был настолько сильным, что иномарку вынесло на полосу встречного движения, где она врезалась в дорожный отбойник. В результате аварии травмы получили водитель «Митсубиси Лансер» и его 42-летняя пассажирка. Оба пострадавших были госпитализированы.В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.