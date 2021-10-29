Ростовский СКА взял 12 победу подряд

Фото: СКА.

Матч против команды из столицы Дагестана был очень трудным – только в самом конце удалось вырвать победу.Первый тайм был скучным – и те, и другие почти ничего не создали впереди. В начале второй части игры СКА прибавил в активности и создал много острых эпизодов. Забить, правда, не получилось. А вот гости забили. Нехитрая комбинация завершилась выходом один на один – Шамиль Саадуев, 0:1. Долго ничего не получалось, но на 82-й минуте счёт всё-таки сравнялся. Илья Мазуров после дальнего навеса оказался в нужном месте – 1:1. Через пять минут Андрей Лях после дальнего удара слегка подправил мяч, 2:1! Итог – победа ростовского СКА, 12-ая подряд, новый рекорд клуба.В остальных матчах дня во втором дивизионе ФНЛ «Динамо» (Ставрополь) обыграло дома «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) 1:0, «Спартак» (Нальчик) разгромил на выезде «Ротор-2» (Волгоград) 3:0, «Форте» (Таганрог) был сильнее «Анжи» (Махачкала) 1:0, «Черноморец» (Новороссийск) разгромил «Ессентуки» 5:0, а «Кубань Холдинг» (Павловская) переиграл «Дружбу» (Майкоп) 3:1.Свой очередной матч команда Андрея Козлова сыграет 6 ноября в Пятигорске против «Машука-КМВ». В турнирной таблице СКА занимает первое место из 17. Отрыв от второго - 6 очков.